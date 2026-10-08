Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи Т-Банка сообщили о плохой работе мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию жалоб в интернете Detector404.

На работу Т-Банка за час поступило свыше 3 тысяч жалоб, более 3,2 тысячи – за последние сутки. Больше всего сообщений из Москвы и Санкт-Петербурга, на них приходится по 6% жалоб. Также о проблемах сообщают пользователи Подмосковья, Самарской и Новосибирской областей.

В основном пользователи жалуются на проблемы с доступом в мобильное приложение и на работу сайта.

Ранее пользователи сообщали о проблемах с сервисом "Яндекс Почта". Жалобы поступали из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Самарской области.

Пользователи указывали на общий сбой, неполадки на сайте и проблемы с мобильным приложением. Позже сервис полностью восстановил работу.