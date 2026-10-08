Сервис "Яндекс Почта" возобновил работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работа сервиса "Яндекс Почта" полностью восстановлена после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе платформы "Яндекс 360".

"Наша команда оперативно устранила сбои, и сейчас все работает как прежде", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области, вспыхнувшем 8 октября. Возгорание произошло после атаки БПЛА и затронуло часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы продолжают устранять последствия, а работу дата-центра полностью остановили.

На фоне инцидента пользователи сообщали о проблемах с сервисами "Яндекса". Жалобы поступали из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Самарской области. Пользователи указывали на общий сбой, неполадки на сайте и проблемы с мобильным приложением.