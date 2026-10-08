Пожар произошел после падения обломков БПЛА в промзоне в Башкирии

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Возгорание произошло после падения обломков нескольких беспилотников в промзоне Салавата в Башкирии. Об этом сообщил глава администрации города Марат Загидуллин в мессенджере MAX.

"Утром 8 октября отразили атаку БПЛА на Салават", – написал он.

Экстренные службы сейчас работают на месте происшествия. Загидуллин уточнил, что предприятие в промзоне продолжает свою работу. При этом погибших и пострадавших нет.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Сасовском округе загорелась кровля одного из предприятий после атаки БПЛА. Он отметил, что над территорией области были сбиты два беспилотника.

Помимо возгорания, в нескольких домах частного сектора были выбиты окна. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.

