08 октября, 09:38Происшествия
Кровля одного из предприятий в Рязанской области загорелась после атаки БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кровля одного из предприятий в Сасовском округе Рязанской области загорелась после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Он отметил, что над территорией области были сбиты два беспилотника. Помимо возгорания, в нескольких домах частного сектора были выбиты окна. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.
"Предварительно, пострадавших нет", – подчеркнул Малков.
Ранее в пресс-службе "Яндекса" сообщили о пожаре в дата-центре в городе Сасове. В связи с этим в ряде сервисов наблюдаются перебои.
Работу площадки полностью приостановили. На месте находятся специалисты профильных служб, которые не только устраняют последствия случившегося, но и восстанавливают работу сервисов. В результате возгорания никто не пострадал.