Кровля одного из предприятий в Рязанской области загорелась после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кровля одного из предприятий в Сасовском округе Рязанской области загорелась после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он отметил, что над территорией области были сбиты два беспилотника. Помимо возгорания, в нескольких домах частного сектора были выбиты окна. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

"Предварительно, пострадавших нет", – подчеркнул Малков.

Ранее в пресс-службе "Яндекса" сообщили о пожаре в дата-центре в городе Сасове. В связи с этим в ряде сервисов наблюдаются перебои.

Работу площадки полностью приостановили. На месте находятся специалисты профильных служб, которые не только устраняют последствия случившегося, но и восстанавливают работу сервисов. В результате возгорания никто не пострадал.

