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08 октября, 08:45

Политика

Силы ПВО за ночь сбили 399 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 399 украинских беспилотников над регионами России за ночь 8 октября. Об этом сообщили Минобороны РФ в MAX.

Дроны ликвидировали в период с 20:00 7 октября до 08:00 8 октября. БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей.

Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Башкирией, Республикой Крым, Республикой Татарстан и над акваторией Черного моря.

За прошлые сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 764 украинских беспилотника. Речь шла о дронах самолетного типа. Также были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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