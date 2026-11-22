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Сотрудники полиции задержали 23-летнюю жительницу Подмосковья, которую подозревают в краже у знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, 44-летний житель столицы заметил, что из его квартиры на улице Красного Маяка пропали смартфон и одежда. Ущерб оценили более чем в 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к происшествию может быть причастна знакомая, которая гостила у мужчины. По версии следствия, она забрала телефон, куртку и кофту, воспользовавшись моментом.

Подозреваемую задержали в Кировоградском проезде. Ранее она неоднократно была судима. Похищенное изъяли, его вернут владельцу. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о краже.

Ранее москвич, отвлекая фармацевта многочисленными вопросами, украл товары с прилавка аптеки, расположенной на улице Гарибальди. После этого он скрылся. Ущерб оценили более чем в 5 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали его на улице Архитектора Власова. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

