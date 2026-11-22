Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалистам необходимо создать качественные условия для реабилитации 10-летнего мальчика, освобожденного после похищения в Свердловской области. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова.

Вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны Белоярского округа Свердловской области освободили десятилетнего мальчика, которого удерживали в заброшенном доме на улице Ленина. Похитителя ликвидировали бойцы СОБР Росгвардии, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о похищение заведомо несовершеннолетнего. Как сообщили в ГУ ФСИН России по Свердловской области, злоумышленник отбывал наказание в виде принудительных работ. 13 ноября он после работы не вернулся в исправительный центр при ИК-12 и был объявлен в федеральный розыск.

В ведомстве также опровергли сведения о побеге осужденного из исправительной колонии. В региональном ФСИН пояснили, что осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах, которые не являются колониями, а самовольное оставление такого центра побегом не считается.

