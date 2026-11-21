Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Беляева в Щелково полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание началось на первом этаже пятиэтажки. В 20:18 пожар локализовали, а в 20:25 открытое горение удалось ликвидировать. К тушению привлекли 41 человека и 12 единиц техники.

По данным ведомства, огонь удалось остановить на площади 40 квадратных метров. Спасено 12 человек, включая четверых детей. Всех выведенных из здания осмотрела бригада скорой медицинской помощи, никто не пострадал.

Среди спасенных оказалась женщина с двумя детьми – они были заблокированы в квартире на третьем этаже. Специалисты вскрыли дверь и вывели их по лестничным маршам с помощью спасательных устройств.

Ранее в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошло возгорание в игровой комнате. После срабатывания пожарной сигнализации огонь распространился на площади 1 квадратный метр и был ликвидирован до приезда спасателей. Из здания эвакуировали 500 человек, включая 100 детей.

