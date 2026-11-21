Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкиин ​

Рекомендованная продолжительность дневного сна в детских садах выросла до 2,5–3 часов – на 30 минут больше, чем в прежних нормативах, передает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора.

Согласно документу, сутки детей до одного года должны включать не менее 14–15 часов сна, детей от одного года до семи лет – 12–12,5 часов. На дневной сон в этой возрастной группе отводится 2,5–3 часа.

Малышам до года стоит спать 2–4 раза в день, каждый раз до двух часов. С года до полутора лет ребенка рекомендуется укладывать дважды, в сумме до 3,5 часа. Детям от полутора до трех лет – один раз в день, но не менее трех часов.

Перед сном не рекомендуется проводить подвижные эмоциональные игры.

В версии 2021 года для детей в возрасте от года до семи лет предусматривалось 12–12,5 часов сна в сутки, включая 2–2,5 часа днем. Новый норматив увеличивает дневную часть на 30 минут.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал увеличение дневного сна до трех часов разумной инициативой. При этом он обратил внимание, что важно смотреть на то, сколько ребенок спит за сутки в целом.

"Рекомендация вполне здравая, но ее еще надо включить в состав существующей педагогической реальности", – сказал Онищенко.

По его словам, ориентиром должен оставаться суточный "бюджет" сна. Для дошкольников он должен составлять 10–10,5 часов, причем основную часть сна ребенок должен получать за пределами детского сада.

Проблемы со сном у детей, по словам академика, возникают из-за гаджетов: они возбуждают нервную систему ребенка и мешают засыпанию.

"Ребенку как минимум за час до сна уже не нужно ни телевизор смотреть, ни играть в игры на смартфоне", – подчеркнул Онищенко.

Ранее министерство просвещения России подготовило методические рекомендации для образовательных учреждений, согласно которым обычные перемены должны продолжаться не менее 10 минут, а большие – от 20 до 30 минут. Последние необходимо предусмотреть таким образом, чтобы школьники успевали полноценно поесть.

