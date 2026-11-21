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Состояние основателя китайского разработчика искусственного интеллекта MiniMax Ян Цзюньцзе опустилось ниже одного миллиарда долларов, из-за чего предприниматель больше не считается миллиардером. Об этом сообщил Forbes.

Издание оценило капитал предпринимателя в 959,5 миллиона долларов. На пике, в марте, журналисты оценивали состояние бизнесмена в 12,6 миллиарда долларов. Таким образом, за восемь месяцев он потерял 11,6 миллиарда.

Причина – обвал бумаг компании. С мартовского максимума акции MiniMax на Гонконгской бирже подешевели более чем на 90% и опустились ниже цены первичного размещения. Капитализация компании сократилась на 432 миллиарда гонконгских долларов, что эквивалентно 55 миллиардам долларов.

Forbes связывает трудности с жесткой конкуренцией, а также с тем, что перспективы выхода компании на прибыль остаются неопределенными. За первое полугодие 2026 года MiniMax получила 358 миллионов долларов чистого убытка. Выручка при этом выросла на 283,1% год к году – до 116,6 миллиона долларов.

Доля в MiniMax составляет основную часть капитала 37-летнего предпринимателя. Он возглавляет совет директоров и занимает пост генерального директора компании.

Ранее чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 25% в годовом выражении и достигла 3,7 миллиарда рублей. Выручка платформы увеличилась в 1,6 раза и составила 421,2 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA достигла 93 миллиардов.

Оборот (GMV) с учетом услуг в отчетном периоде вырос на 42% год к году – до 1,6 триллиона рублей. Вместе с тем Ozon отразил 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам из-за ударов беспилотников по 11 логистическим центрам.

