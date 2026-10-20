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02:08

Политика

Маск пообещал подарить акции SpaceX каждому американскому ребенку

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал передать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в США в 2027 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"В следующем году я дам одну из моих акций SpaceX каждому ребенку в Америке", – заявил Маск.

Предприниматель добавил, что это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера за данное обещание. Как заявил американский лидер, для этого и создавалась программа "счет Трампа", в рамках которой детям будут доступны инвестиционные механизмы.

Ранее Маск вновь лишился статуса триллионера на фоне снижения котировок SpaceX. Чистая стоимость активов бизнесмена сократилась примерно на 26,3 миллиарда долларов после того, как акции SpaceX подешевели более чем на 3% с открытия торгов.

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