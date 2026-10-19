Илон Маск допустил, что многие люди не смогут противостоять ИИ

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Американский миллиардер Илон Маск допустил, что люди могут быть "повержены" искусственным интеллектом. Об этом он написал в соцсети X.

"И я, возможно, окажусь одним из них", – написал он.

Ранее сообщалось, что развитие ИИ меняет требования к специалистам, поэтому для сохранения конкурентоспособности на рынке труда важно сочетать профессиональные знания с умением работать с нейросетями и взаимодействовать с людьми.

Для эффективной работы с искусственным интеллектом сотрудникам нужно уметь формулировать запросы и оценивать качество ответов. При этом сохраняет значение критическое мышление. Не менее важны коммуникативные способности. Еще одним важным условием остается непрерывное обучение, указывали эксперты.

Кроме того, Минпросвещения РФ с января 2027 года планирует ввести курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности во всех школах страны. Данная дисциплина уже была введена для учащихся 5–11-х классов пилотных школ со второй четверти 2026/27 учебного года. Новый курс войдет в школьное расписание по аналогии с "Разговорами о важном".

