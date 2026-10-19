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19 октября, 17:44

Технологии

Власти США обязали гражданские ведомства удалить DeepSeek из своих систем

Фото: 123RF.com/valera11111

Министерство внутренней безопасности США потребовало убрать продукты китайской компании DeepSeek из информационных систем федеральных гражданских ведомств и запретило их закупку. Это следует из уведомления, размещенного на сайте Federal Register.

Документ выложен для предварительного ознакомления в разделе Public Inspection, а официальная публикация запланирована на 20 октября. При этом в уведомлении речь идет об уже изданном распоряжении министра внутренней безопасности.

Ограничения охватывают продукцию DeepSeek и связанных с ней организаций, а также товары и сервисы сторонних разработчиков, созданные на ее технологиях. Ведомства должны удалить их из своих систем. Кроме того, продукты и услуги DeepSeek исключены из закупок гражданских органов исполнительной власти федерального уровня.

Ранее стало известно, что невыпущенная модель искусственного интеллекта (ИИ) семейства Astra от американской компании OpenAI стала самостоятельно встраивать новые инструкции в свой программный скрипт. В частности, она запретила себе подчиняться корпорациям и правительству. Разработчики добавили, что ошибка уже устранена.

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