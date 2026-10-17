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17 октября, 10:25

Общество

В Совфеде усомнились, что развитие ИИ ускорит переход к сокращенной рабочей неделе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Массового перехода на сокращенную рабочую неделю в ближайшее время ожидать не стоит, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом ТАСС заявила член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.

По словам сенатора, стремительное развитие ИИ, нейросетей и автоматизация производства меняют структуру труда и заставляют по-новому взглянуть на организацию рабочего процесса. Однако трансформация рабочей недели, будь то уменьшение числа рабочих дней или сокращение часов в течение дня, произойдет нескоро.

Косихина отметила, что вопрос о возможном сокращении продолжительности рабочей недели обсуждается в экспертном сообществе все активнее, что является закономерной реакцией на технологический прогресс. При этом она подчеркнула, что главное условие, которое должно соблюдаться безусловно, – сокращение рабочего времени ни в коем случае не должно повлечь за собой пропорционального снижения зарплат граждан.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что для массового сокращения рабочего времени в России потребуется изменение законодательства. При этом интерес к четырехдневной рабочей неделе остается высоким. По результатам исследования, ее поддерживает 51% экономически активных россиян, а 22% выступают против.

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