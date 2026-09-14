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14 сентября, 13:38

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Эксперт Лоикова: в РФ для сокращения рабочего дня потребуется изменение законодательства

HR-эксперт рассказала, что необходимо для сокращения рабочего дня в РФ

Фото: depositphotos/photographee.eu

Для массового сокращения рабочего времени в России потребуется изменение законодательства. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее в Сети распространилась история предпринимательницы, которая сократила рабочий день сотрудниц до 4 часов. Женщины работают с 09:00 до 13:00 вместо стандартной восьмичасовой смены, чтобы после обеда заниматься детьми и личными делами. По словам бизнесвумен, после введения нового графика производительность и доходы компании выросли.

Лоикова отметила, что многие российские компании уже проводят подобные эксперименты, причем результаты в ряде случаев оказываются положительными. Один из наиболее заметных примеров – банк, который перевел часть сотрудников на четырехдневную неделю по графику "4 через 3" в специальном коворкинге.

97% руководителей оценили эффект от сокращения рабочего времени положительно, 76% сотрудников выполнили норму за 4 дня, а еще 20% ее перевыполнили. При этом объем выполненных задач в IT-подразделении вырос на 14%.

Кроме того, с 1 июля 2025 года одна из консалтинговых организаций предложила сотрудникам выбрать четырехдневную неделю с сохранением оклада или пятидневную с дополнительной премией за продуктивность.

Такой подход компания использовала в том числе для профилактики профессионального выгорания. После перехода агентство также сообщило о росте эффективности, а сотрудники отметили, что 3 выходных дней им достаточно для восстановления.

В качестве еще одного примера Лоикова привела Оренбург, где в рамках регионального эксперимента женщинам с детьми от 3 до 14 лет сократили рабочий день на 2 часа без уменьшения зарплаты.

О положительном эффекте сокращенной недели сообщали и компании из Санкт-Петербурга, где после перехода на новый график их продуктивность выросла на 14%. Также в контакт-центре Екатеринбурга при сокращении рабочего времени число жалоб клиентов уменьшилось на 18%.

"При правильном подходе сокращение рабочего времени может не снизить, а, наоборот, повысить эффективность", – сказала HR-эксперт.

По ее словам, важную роль играет не само уменьшение количества рабочих часов, а изменение организации труда. Для достижения результата необходимо исключить избыточные совещания, внедрить автоматизацию рутинных задач и обеспечить сбалансированное распределение нагрузки между сотрудниками.

По данным одного из исследований, до 30% рабочего времени россиян уходит на личные дела и неэффективные совещания, поэтому часть рабочего дня, по мнению эксперта, можно высвободить за счет оптимизации процессов.

"Сейчас это (уменьшение рабочего времени. – Прим. ред.) скорее точечный инструмент для отдельных компаний, особенно в сферах, где важен не сам факт присутствия на месте, а результат. Для массового внедрения, особенно в промышленности, потребуется более серьезная перестройка и изменение законодательства", – сказала HR-эксперт.

Интерес к четырехдневной рабочей неделе при этом остается высоким. По результатам исследования одного из сайтов по поиску работы, ее поддерживает 51% экономически активных россиян, а 22% выступают против. Среди людей младше 35 лет доля сторонников достигает 63%.

Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев предложил ввести в России шестичасовой рабочий день. Восьмичасовой график парламентарий назвал устаревшим из-за цифровизации. По его мнению, оценивать сотрудника нужно по результату, а не по времени на рабочем месте, и сокращение дня не должно снижать зарплату.

Камнев признал, что в отдельных отраслях, в том числе у врачей или водителей, переход невозможен одномоментно, но все сверх 6 часов должно оплачиваться как переработка.

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