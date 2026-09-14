Россияне в августе взяли больше 2 млн потребительских кредитов

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Россияне в августе взяли больше 2 миллионов потребительских кредитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, в августе 2026 года количество выданных потребительских кредитов составило 2,08 миллиона единиц, что на 0,7% больше, чем в июле. Больше всего таких кредитов оформили в Москве и Подмосковье – почти 132 и почти 109 тысяч соответственно. Также в топ вошли Краснодарский край, Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также Свердловская область.

Наибольший рост выдачи по сравнению с июлем зафиксирован в Забайкальском крае – на 6%. На 4,8% выросла выдача в Якутии, а на 3,4% – в Краснодарском крае. При этом снижение на 3,1% зафиксировали в Татарстане, на 2,6% – в Самарской области и на 2% – в Хабаровском крае. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 0,8% и 2,2% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на уровне 2–2,1 миллиона. По сравнению с августом 2024 года количество выданных кредитов сократилось на 27%.

Такая динамика объясняется тем, что банки сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй, сокращая риски просрочек. Об этом говорит и растущая доля отказов по заявкам. При этом качество входящего потока заявителей улучшается медленно.

"Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", – сказал Волков.

Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты оформили около 30 миллионов россиян, а на сим-карты – свыше 1,8 миллиона. Подобный запрет на заключение договоров с операторами связи стал возможен благодаря принятому первому пакету мер по борьбе с кибермошенничеством.

При этом в ГД призвали Минфин обратить внимание на тех, кто покупает машины за миллионы рублей и зарабатывает на дорогих кредитах. Парламентарии указывали, что за первый квартал текущего года чистая прибыль банков России превысила 1,1 триллиона рублей.

