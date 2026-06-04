Самозапрет на кредиты оформили почти 30 млн россиян

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Самозапрет на кредиты оформили около 30 миллионов россиян, а на сим-карты – свыше 1,8 миллиона. Об этом на полях ПМЭФ-2026 сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Он напомнил, что самозапрет на заключение договоров с операторами связи стал возможен благодаря принятому в прошлом году первому пакету мер по борьбе с кибермошенничеством. Скоро граждане также получат возможность оформить самозапрет на получение звонков из-за рубежа, что поможет защититься от телефонных аферистов.

Ранее правительство России внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. В документ вошли порядка 20 инициатив. Основной из них станет закрепление требований о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами.

Помимо этого, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне смогут иметь не более 20 карт.