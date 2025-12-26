Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:05

Политика

Кабмин внес в ГД второй пакет мер по противодействию мошенникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

В документ входят около 20 инициатив. Основными из них являются закрепление требования о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами – через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

Также предусматривается ввод "детских" сим-карт. Это должно помочь родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту. Предполагается, что это снизит риск вовлечения детей в схемы мошенников.

Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне не смогут иметь больше 20 карт. Вместе с тем пакет мер предусматривает маркировку международных звонков, чтобы граждане смогли отличить потенциально опасные вызовы с подменой номеров и не стать жертвами преступников.

Другой мерой может стать закрепление права россиян сообщать о случаях кибермошенничества через "Госуслуги". Это должно упростить фиксацию таких случаев и позволит оперативно оповещать о действиях мошенников банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

Ранее стало известно, что пенсионеры из РФ за последний год передали мошенникам 400 миллиардов рублей. Эти средства пошли в том числе на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того, в дропперстве на территории России задействованы свыше 2 миллионов человек. При этом их число не уменьшается, указывали в ГД.

Читайте также


политикабезопасность

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика