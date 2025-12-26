Кабмин внес в ГД второй пакет мер по противодействию мошенникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

В документ входят около 20 инициатив. Основными из них являются закрепление требования о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами – через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

Также предусматривается ввод "детских" сим-карт. Это должно помочь родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту. Предполагается, что это снизит риск вовлечения детей в схемы мошенников.

Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне не смогут иметь больше 20 карт. Вместе с тем пакет мер предусматривает маркировку международных звонков, чтобы граждане смогли отличить потенциально опасные вызовы с подменой номеров и не стать жертвами преступников.

Другой мерой может стать закрепление права россиян сообщать о случаях кибермошенничества через "Госуслуги". Это должно упростить фиксацию таких случаев и позволит оперативно оповещать о действиях мошенников банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

Ранее стало известно, что пенсионеры из РФ за последний год передали мошенникам 400 миллиардов рублей. Эти средства пошли в том числе на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того, в дропперстве на территории России задействованы свыше 2 миллионов человек. При этом их число не уменьшается, указывали в ГД.

