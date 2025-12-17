Депутат Луговой: свыше 2 млн человек участвуют в дропперстве на территории России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 2 миллионов человек задействованы в дропперстве на территории России, заявил первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось", – сказал парламентарий в интервью ТАСС.

30% дропов являются гражданами соседних государств, особенно стран Средней Азии, отметил депутат. Есть даже специальные "самолетные туры", когда люди прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают свои банковские карточки преступникам и улетают обратно.



Но в основном дропами становятся обычные граждане, которые стараются заработать деньги. В их число входят как безработные или студенты, так и обычные работники. Чаще всего дропы – это лишь инструмент в руках злоумышленников: организаторов нелегального бизнеса, террористов, экстремистов, наркоторговцев, финансистов иноагентов и лиц, которые обеспечивают незаконные криптооперации, указал Луговой.

Депутат добавил, что преступники постоянно меняют алгоритмы действий, чтобы уходить от ограничений государства и банковской системы. Поэтому в борьбе с дропперством поможет лишь комплексный подход с участием исполнительной и законодательной власти, правоохранителей, Центробанка и Росфинмониторинга.

"Пока мы беседовали, несколько миллионов рублей уже прошли через преступную систему дропов, какие-то из них за наркотики, какие-то из них были украдены у очередной бабушки, а какие-то на финансирование деятельности иноагентов или иной противоправной деятельности", – заключил Луговой.

Ранее в ГД заявляли, что классические схемы телефонного мошенничества и обмана через иностранные мессенджеры по-прежнему лидируют по распространенности в 2025 году, однако злоумышленники активно адаптируют их под новые технологии.

В частности, заметным трендом в текущем году стали дипфейк-звонки. Мошенники с помощью искусственного интеллекта создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени банковских служащих, следователей или близких людей.

