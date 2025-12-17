Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 11:44

Происшествия
Главная / Новости /

Депутат Луговой: свыше 2 млн человек участвуют в дропперстве на территории России

В ГД заявили, что в дропперстве на территории РФ задействованы свыше 2 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 2 миллионов человек задействованы в дропперстве на территории России, заявил первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось", – сказал парламентарий в интервью ТАСС.

30% дропов являются гражданами соседних государств, особенно стран Средней Азии, отметил депутат. Есть даже специальные "самолетные туры", когда люди прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают свои банковские карточки преступникам и улетают обратно.

Но в основном дропами становятся обычные граждане, которые стараются заработать деньги. В их число входят как безработные или студенты, так и обычные работники. Чаще всего дропы – это лишь инструмент в руках злоумышленников: организаторов нелегального бизнеса, террористов, экстремистов, наркоторговцев, финансистов иноагентов и лиц, которые обеспечивают незаконные криптооперации, указал Луговой.

Депутат добавил, что преступники постоянно меняют алгоритмы действий, чтобы уходить от ограничений государства и банковской системы. Поэтому в борьбе с дропперством поможет лишь комплексный подход с участием исполнительной и законодательной власти, правоохранителей, Центробанка и Росфинмониторинга.

"Пока мы беседовали, несколько миллионов рублей уже прошли через преступную систему дропов, какие-то из них за наркотики, какие-то из них были украдены у очередной бабушки, а какие-то на финансирование деятельности иноагентов или иной противоправной деятельности", – заключил Луговой.

Ранее в ГД заявляли, что классические схемы телефонного мошенничества и обмана через иностранные мессенджеры по-прежнему лидируют по распространенности в 2025 году, однако злоумышленники активно адаптируют их под новые технологии.

В частности, заметным трендом в текущем году стали дипфейк-звонки. Мошенники с помощью искусственного интеллекта создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени банковских служащих, следователей или близких людей.

Москвичам рассказали, как в столице противодействуют кибермошенникам

Читайте также


происшествия

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика