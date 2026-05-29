Роспотребнадзор зарегистрировал набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц
Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц A(H5N8). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Разработка принадлежит специалистам центра "Вектор". Новый тест позволяет диагностировать инфекцию у людей и животных с помощью метода ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени.
Как подчеркнули в ведомстве, появление такого инструмента необходимо для поддержания постоянной готовности к возможным вспышкам заболевания на территории страны.
При этом все компоненты набора производятся в России, что гарантирует независимость от импортных поставок и широкую доступность для медицинских учреждений.
До этого в Роспотребнадзоре разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола. При этом в ведомстве подчеркнули, что сейчас риски распространения Эболы на территории России отсутствуют. Завозных случаев также не зафиксировано.