Роспотребнадзор зарегистрировал набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц

Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц A(H5N8). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разработка принадлежит специалистам центра "Вектор". Новый тест позволяет диагностировать инфекцию у людей и животных с помощью метода ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени.

Как подчеркнули в ведомстве, появление такого инструмента необходимо для поддержания постоянной готовности к возможным вспышкам заболевания на территории страны.

При этом все компоненты набора производятся в России, что гарантирует независимость от импортных поставок и широкую доступность для медицинских учреждений.

До этого в Роспотребнадзоре разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола. При этом в ведомстве подчеркнули, что сейчас риски распространения Эболы на территории России отсутствуют. Завозных случаев также не зафиксировано.