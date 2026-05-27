27 мая, 13:04

Роспотребнадзор разработал тест-систему для диагностики Эболы

В Роспотребнадзоре разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола. Об этом сообщило ведомство в своем канале в MAX.

"В кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемой вирусом Бундибуджио, и организовано ее производство", – добавили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора оказывают консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в борьбе с лихорадкой. В частности, в Уганде работает группа ученых и экспертов, использующих новейшие российские тест-системы. Также налажено взаимодействие с Республикой Конго и Бурунди.

Кроме того, на континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра Роспотребнадзора и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий.

Ведомство подчеркнуло, что сейчас риски распространения Эболы на территории России отсутствуют. Завозных случаев также не зафиксировано.

В настоящее время в пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль, используется АИС "Периметр". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает уровень угрозы распространения лихорадки как низкий.

"РФ обладает высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе "Санитарный щит", которая служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций", – заключили в Роспотребнадзоре.

Первые сигналы из провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК), ставшей эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900. По данным СМИ, риск распространения Эболы грозит еще 10 странам.

