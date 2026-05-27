27 мая, 19:36

Общество

Производство линзы "Ясень" для лечения катаракты начали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России начали производство уникальной линзы "Ясень" для лечения катаракты, которую граждане смогут получить бесплатно в рамках программы госгарантий. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Там рассказали, что отечественная интраокулярная линза способна заменить работу хрусталика глаза при катаракте. Ее производят на базе НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова Минздрава России.

В пресс-службе добавили, что пока предприятие способно выпускать до 12 тысяч линз в год. При наращивании производственных мощностей эту цифру получится увеличить до 25 тысяч единиц в год.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столица наращивает объемы производства новейших лекарственных средств. Например, при поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" произвел 6,3 миллиона упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

