02 марта, 10:30

Город

6,3 миллиона упаковок лекарств для лечения онкозаболеваний произвели в столице

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производственный комплекс ПК-137 биотехнологической компании Biocad, который является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", произвел 6,3 миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Первые лекарства по контракту с производителем город начал получать в 2021 году. С этого момента в столицу было поставлено 2,3 миллиона лекарственных препаратов. По итогам 2025 года предприятие поставило в медучреждения столицы 600 тысяч упаковок готовой продукции.

"Мы уделяем особое внимание поддержке фармацевтической отрасли. Компании получают содействие в виде налоговых преференций, контрактов с гарантией сбыта и других мер", – подчеркнул Гарбузов, слова которого приводит портал мэра и правительства столицы.

Производственная площадка компании наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России.

В 2022 году на предприятии начал работать высокотехнологичный участок по производству жидких лекарственных форм, а в 2024-м стартовал выпуск первого российского оригинального препарата дивозилимаба.

Столица наращивает объемы производства инновационных лекарственных средств, подчеркнул ранее Сергей Собянин. За 11 месяцев 2025 года объем их выпуска вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Москва удерживает лидирующее место в России по масштабам фармацевтической промышленности и по числу новых препаратов.

бизнесмедицинагород

