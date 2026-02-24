Форма поиска по сайту

24 февраля, 14:48

Общество

В ГД предложили выдавать антидепрессанты по системе ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты фракции "Новые люди" предложили выдавать антидепрессанты по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Копия соответствующего запроса на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко находится в распоряжении Агентства "Москва".

Парламентарии предлагают обеспечивать препаратами пациентов с депрессивными расстройствами, проходящих амбулаторное лечение, бесплатно или на льготных условиях – особенно тех, кто испытывает финансовые трудности.

В документе подчеркивается, что своевременная медикаментозная терапия помогает людям быстрее вернуться к работе и улучшить качество жизни. Учитывая масштаб распространенности депрессии, даже частичное субсидирование лечения может дать заметный социальный эффект и снизить нагрузку на здравоохранение в будущем.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня многие пациенты вынуждены покупать антидепрессанты за свой счет, несмотря на то что депрессия признана одним из самых распространенных психических расстройств, влияющих на трудоспособность.

Вместе с тем недоступность лекарств ведет к прерыванию лечения или отказу от него, что может усугубить состояние и привести к тяжелым последствиям. Экономика также несет потери – из-за временной нетрудоспособности и снижения производительности труда.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что медицинскую помощь в частной клинике можно получить не только за "живые" деньги, но и по полису ОМС. По его словам, если частная клиника входит в реестр медорганизаций, работающих в системе ОМС, она получает плату за каждую услугу, оказанную по полису. Средства поступают от фонда ОМС. Проверить, работает ли конкретное медучреждение по данному правилу, можно на сайте территориального фонда или на информационном стенде в самой клинике.

