Движение перекрыто на улице Ляпидевского в Москве из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение авто временно перекрыто по улице Ляпидевского в Москве в связи с возгоранием на улице Лавочкина. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда. Оперативные городские службы уже находятся на месте ЧП, выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

В департаменте не уточнили, о каком именно возгорании идет речь.

Ранее несколько составов задерживались на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Причиной стала остановка вагонов на станции Выхино. Состав не смог продолжить движение по техническим причинам. Спустя некоторое время поезд самостоятельно уехал со станции.