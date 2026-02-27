Огурцы подешевели в России впервые с осени 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость огурцов в России с 17 по 24 февраля 2026 года опустилась на 3,8%. Это первое снижение цен на этот продукт с осени 2025 года, сообщил Росстат.

В прошлый раз удешевление фиксировалось в период с 30 сентября по 6 октября 2025 года – тогда огурцы подешевели на 0,1%. В целом плодоовощная продукция за отчетную неделю подорожала в среднем на 0,1%.

Больше всего выросли цены на морковь (на 2,6%) и помидоры (на 2,5%). Картофель подорожал на 1,4%, бананы – на 0,9%, белокочанная капуста – на 0,7%, репчатый лук – на 0,5%, яблоки – на 0,4%, столовая свекла – на 0,3%.

При этом стоимость ряда продуктов снизилась. Овощные консервы для детского питания стали дешевле на 0,8%, баранина – на 0,6%, сливочное и подсолнечное масло – на 0,5%, мясо кур – на 0,4%. На 0,3% снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшеничную муку.

Молоко ультрапастеризованное, твердые, полутвердые и мягкие сыры подешевели на 0,2%. Свинина, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, творог, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай потеряли в цене 0,1%.

В то же время куриные яйца подорожали на 3,9%. Цены на говядину выросли на 0,6%, на вареные колбасы и сахар-песок – на 0,5%, на мясные консервы для детского питания и водку – на 0,4%.

Рыба мороженая, ржаной хлеб и обеды в кафе и столовых (кроме столовых в организациях) прибавили 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничный хлеб, пшено, макаронные изделия и печенье – 0,2%, кефир, гречневая крупа и вермишель – 0,1%.

Согласно ранее опубликованным данным, в январе этого года самые низкие цены на огурцы в России были зафиксированы в Адыгее, где килограмм стоил 165 рублей. В число регионов с наиболее выгодными предложениями также вошли Дагестан (194,6 рубля) и Нижегородская область (207,5 рубля). Для сравнения, жители Москвы и Санкт-Петербурга платили за огурцы значительно больше – 305 и 332 рубля соответственно.

Росстат также сообщал, что в период с 10 по 16 февраля темпы роста цен на огурцы по всей России снизились до 0,9%. В целом, плодоовощная продукция подорожала на 0,7%, при этом морковь выросла в цене на 2,4%, картофель – на 1,1%, а белокочанная капуста и бананы – на 0,5%.