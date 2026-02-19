Самые дешевые огурцы можно было найти в Адыгее в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В январе этого года самые дешевые огурцы в России продавались в Адыгее, там они стоили 165 рублей за килограмм. Об этом пишет РИА Новости, ознакомившееся с данными Росстата.

В тройку регионов с минимальной ценой также вошли Дагестан (194,6 рубля) и Нижегородская область (207,5 рубля).

В Саратовской области килограмм можно было приобрести за 222 рубля, в Мордовии – в среднем за 223 рубля. Немного дороже огурцы обходились покупателям из Астраханской области – 227 рублей также за килограмм.

В Москве и Санкт-Петербурге цены значительно выше – 305 и 332 рубля соответственно.

Ранее Росстат сообщал, что впервые за 16 лет россияне начали тратить на продукты питания практически половину заработка. По состоянию на начало 2026 года доля расходов населения на данную категорию достигла 39%. Подобный уровень не наблюдался с 2008 года. По сравнению с показателями 2020 года служба зафиксировала рост на 2,1 процентного пункта.