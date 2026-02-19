Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:08

Экономика

Самые дешевые огурцы можно было найти в Адыгее в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В январе этого года самые дешевые огурцы в России продавались в Адыгее, там они стоили 165 рублей за килограмм. Об этом пишет РИА Новости, ознакомившееся с данными Росстата.

В тройку регионов с минимальной ценой также вошли Дагестан (194,6 рубля) и Нижегородская область (207,5 рубля).

В Саратовской области килограмм можно было приобрести за 222 рубля, в Мордовии – в среднем за 223 рубля. Немного дороже огурцы обходились покупателям из Астраханской области – 227 рублей также за килограмм.

В Москве и Санкт-Петербурге цены значительно выше – 305 и 332 рубля соответственно.

Ранее Росстат сообщал, что впервые за 16 лет россияне начали тратить на продукты питания практически половину заработка. По состоянию на начало 2026 года доля расходов населения на данную категорию достигла 39%. Подобный уровень не наблюдался с 2008 года. По сравнению с показателями 2020 года служба зафиксировала рост на 2,1 процентного пункта.

Читайте также


экономикаедарегионы

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика