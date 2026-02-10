Форма поиска по сайту

10 февраля, 14:14

В России призвали запретить скрытое подорожание продуктов

Фото: 123RF.com/alexvideo70

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов отправил официальное обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с инициативой ограничить скрытое подорожание товара через шринкфляцию. Документ имеется в распоряжении Life.ru.

По данным издания, в российских торговых точках продолжает распространяться практика шринкфляции. Это скрытое повышение стоимости вводит потребителей в заблуждение и нарушает их право на достоверную информацию.

В обращении Чернышов пояснил, что шринкфляция выражается в уменьшении содержимого упаковки – например, вместо привычного килограмма потребитель получает 920 граммов – без соответствующего снижения цены. Часто внешний вид пачки остается прежним, но внутри оказывается больше воздуха, особенно это заметно на примере чипсов.

Депутат также упомянул схожее явление – стелсфляцию, когда сокращение объема сопровождается ухудшением качества, например, добавлением в фарш субпродуктов вместо мяса. По его мнению, такие уловки недопустимы и вызывают обоснованное недовольство покупателей.

Для защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности цен депутат предложил обязать производителей размещать на лицевой стороне упаковки или другим заметным способом текстовое предупреждение: "Товар уменьшен в объеме (массе/количестве)", в случае сокращения нетто-веса при сохранении или повышении цены. Также он считает необходимым обязать розничных продавцов размещать рядом с таким товаром на полке специальные заметные стикеры с аналогичной информацией.

Ранее россиян предупредили, что в ближайшие несколько лет в стране ожидается подорожание овощей. Эксперт Владимир Бессонов отметил, что это произойдет, поскольку общий уровень инфляции в России остается достаточно высоким по сравнению с развитыми странами, где нормальным считается показатель около 2% в год.

