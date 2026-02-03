Рыба марки "Сухогруз" снята с продажи в "Красном и Белом" после найденной ртути

Фото: телеграм-канал Mash

Ретейлер "Красное и Белое" снял с продажи сушеную рыбу марки "Сухогруз" после информации об обнаружении в ней ртути. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе торговой сети.

"Сообщаем, что товар снят с продажи до выяснения всех причин, с поставщиком проводится работа", – говорится в сообщении.

Накануне, 2 февраля, столичное управление Роспотребнадзора организовало эпидрасследование после обнаружения ртути в сушеной рыбе.

Такое решение было принято после распространения в телеграм-каналах информации о том, что мужчина купил упаковку рыбы, принес домой и съел половину продукта вместе с женой. Позже они обнаружили там ртуть. Супруги вызвали спасателей, которые подтвердили небольшое превышение нормы содержания вещества и изъяли продукт.

Ведомство выдало юрлицу, управляющему сетью "Красное и Белое", предписание о приостановке продажи потенциально опасного товара. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.