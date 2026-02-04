Москва выставила на торги два помещения для бизнеса в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги два коммерческих помещения в районе Северное Измайлово на востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Заявочные кампании завершатся 16 марта, а открытые торги пройдут 25 марта. Принять участие в аукционах могут физические и юридические лица", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Объекты площадью 83,6 и 154,8 квадратного метра имеют свободное назначение, поэтому подойдут для любого бизнеса. Они находятся по адресу Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 5.

В Восточном административном округе (ВАО) стоимость объектов ниже, чем в Центральном, благодаря чему инвесторам легче открыть свое дело, отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. При этом приобретение помещения выгодно и из-за того, что на востоке столицы растет спрос на недвижимость.

По итогам четвертого квартала прошлого года в ВАО купили 17 нежилых помещений. Таким образом, округ занял четвертое место по продажам таких объектов.

А по площади приобретенных помещений округ оказался вторым. С сентября по декабрь 2025 года на востоке столицы купили 3,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Первое же место занял юг Москвы – более 4,2 тысяч "квадратов".

Также на аукцион были выставлены четыре нежилых помещения свободного назначения в Даниловском районе. Объекты находятся по адресам Павелецкая набережная, дом 10, корпус 3, улица Лестева, дом 18, Дубининская улица, дом 65, корпус 1, Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 4. Их площадь составляет от 104,3 до 1 057,5 квадратного метра.

