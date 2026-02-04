Мужчина в Абхазии похитил 14-летнюю школьницу, чтобы взять ее в жены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина в Абхазии похитил 14-летнюю школьницу, поскольку хотел взять ее в жены. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

Инцидент произошел в Сухуме. По данным ведомства, 40-летний похититель подкараулил девочку возле школы и насильно посадил в машину. Он приехал вместе с ребенком к себе домой и сообщил родственникам пленницы, что собирается на ней жениться.

В результате сотрудники правоохранительных органов забрали девочку и доставили в отделение, после чего передали родителям. Теперь прокуратура проводит проверку.

Ранее мужчина, который похитил, а затем изнасиловал и убил 13-летнюю девочку под Тверью, получил пожизненный срок. Первые 5 лет преступник будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей.

