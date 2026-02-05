Депутат Якубовский: оплату услуг ЖКХ за январь нужно произвести до 10 февраля

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Оплату жилищно-коммунальных услуг за январь нужно произвести до 10 февраля, а за февраль – до 10 марта, поскольку эти сроки сохраняются еще на два расчетных периода и соответствуют прежнему порядку, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, оплату граждане могут произвести в банках и мобильных приложениях финорганизаций, личных кабинетах управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, отделениях почты, а также с помощью портала "Госуслуги".

При этом Якубовский рекомендовал использовать именно безналичные способы оплаты и сохранять чеки, чтобы избежать возможных конфликтов.

С 1 марта в России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Решение направлено на исключение просрочек и начисление пеней.

На зачисление последних также может появиться мораторий в случае задержки зарплаты. Соответствующее предложение высказал депутат ГД Михаил Делягин. По его мнению, это должно считаться объективным обстоятельством.

