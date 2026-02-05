05 февраля, 16:05Политика
Мединский рассказал, что принял песню "Матушка" за народную
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал, что считал хит "Матушка", исполняемый Татьяной Куртуковой, русской народной песней. Об этом сообщает ТАСС.
Еще одним примером современного народного творчества политик назвал известную фразу о дураках и дорогах, употребляемую для обозначения главных проблем России. Он напомнил, что это высказывание, которое многие приписывают классикам, на самом деле принадлежит сатирику и юмористу Михаилу Задорнову.
"Это сказал Михаил Задорнов в какой-то из своих миниатюр: "Как однажды сказал Гоголь, в России две беды – дураки и дороги". Гоголь никогда этого не говорил. Вот так рождается фольклор", – добавил Мединский во время выступления на просветительском марафоне "Россия – семья семей" в Национальном центре "Россия".
Ранее стало известно, что гусли признают национальным музыкальным инструментом России. Соответствующий меморандум подпишут в рамках конкурса "Ристалище гусляров", заявил председатель оргкомитета мероприятия Кирилл Богомилов. Конкурс пройдет 7 февраля.
В соцсетях стали популярны ролики с исполнением российских песен иностранцами