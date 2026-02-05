Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:05

Политика

Мединский рассказал, что принял песню "Матушка" за народную

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал, что считал хит "Матушка", исполняемый Татьяной Куртуковой, русской народной песней. Об этом сообщает ТАСС.

Еще одним примером современного народного творчества политик назвал известную фразу о дураках и дорогах, употребляемую для обозначения главных проблем России. Он напомнил, что это высказывание, которое многие приписывают классикам, на самом деле принадлежит сатирику и юмористу Михаилу Задорнову.

"Это сказал Михаил Задорнов в какой-то из своих миниатюр: "Как однажды сказал Гоголь, в России две беды – дураки и дороги". Гоголь никогда этого не говорил. Вот так рождается фольклор", – добавил Мединский во время выступления на просветительском марафоне "Россия – семья семей" в Национальном центре "Россия".

Ранее стало известно, что гусли признают национальным музыкальным инструментом России. Соответствующий меморандум подпишут в рамках конкурса "Ристалище гусляров", заявил председатель оргкомитета мероприятия Кирилл Богомилов. Конкурс пройдет 7 февраля.

В соцсетях стали популярны ролики с исполнением российских песен иностранцами

Читайте также


политикакультура

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика