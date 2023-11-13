Автор хита "Матушка-земля" рассказал, что песня стала популярна в 224 странах

Автор песни "Матушка-земля" Петр Андреев рассказал журналистам, что изначально сингл "взорвал" Америку и Европу, а уже потом полюбился в нашей стране. Какие еще музыкальные композиции российских исполнителей покорили западных слушателей, расскажет Москва 24.

"Матушка-земля"

Фото: youtube.com/Татьяна Куртукова

Песня "Матушка-земля" в исполнении Татьяны Куртуковой в прошлом году звучала практически из каждого динамика. Сейчас трек продолжает триумфальное шествие по миру. Автор слов и музыки Петр Андреев рассказал в интервью РИА "ФедералПресс", что композиция родилась еще восемь лет назад и через год впервые была записана. С тех пор трек пережил четыре аранжировки. По словам создателя, песня изначально обрела популярность именно за границей.





Петр Андреев музыкант, продюсер В Америке песню презентовали, когда мы разместили ее на площадке американской компании ONEprm. Сначала композиция взорвала США, потом Германию, Италию. Не остались в стороне и наши союзные республики.

До признания в РФ "Матушка-земля" набрала около 710 миллионов просмотров в TikTok и только через три года завоевала любовь россиян, рассказал музыкант.

"Сейчас песню слушают в 224 странах – снимают рилсы, надевают платки. Очень много детей поет "Матушку-землю". Это не может не радовать", – подчеркнул он.

К слову, 7 января 2025 года Сеть облетело видео, на котором туристы танцевали под "Матушку-землю" в ресторане горнолыжного курорта "Куршевель". А в декабре 2024-го французская футбольная Лига 1 на своей странице в соцсетях опубликовала ролик с нарезкой сэйвов вратаря "Олимпик Марселя" Херонимо Рульи под песню Андреева.

"Сигма бой"

В декабре 2024 года итальянский футбольный клуб "Аталанта" решил отметить свою победу в соцсетях необычным роликом. На странице команды появилась запись, где утка танцует под песню "Сигма бой" российских школьниц.

Трек в исполнении юных блогеров Betsy (настоящее имя – Светлана Чертищева) и Марии Янковской вышел в октябре 2024 года, а уже 15 января 2025-го попал в топ-10 чарта Billboard в категории танцевальные/поп-песни. Композиция уступила позиции лишь звездам с мировыми именами, такими как Ариана Гранде и Билли Айлиш. Под "Сигма бой" записывают рилсы, сторис и TikTok-ролики во всем мире. На YouTube у аудио более 76 миллионов прослушиваний.

На русский хит даже обратили внимание в Европарламенте: 26 января депутат от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что "Сигма бой" транслирует "патриархальные и пророссийские взгляды миру".

При этом трек хотели запретить и в России. С просьбой провести проверку песни в Генпрокуратуру обратились представители общественного движения "Сорок сороков". По их мнению, клип "Сигма бой" направлен на сексуализацию детей. Однако за юных исполнительниц заступился зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов: он уверен, что девочек следует наградить, а не наказывать.

"Мой мармеладный"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Песня в исполнении Кати Лель вышла еще в далеком 2004 году и сразу возглавила российские хит-парады. А спустя почти 20 лет композиция покорила и иностранных слушателей: вторая волна популярности пришлась на осень 2023 года.

Сначала российские блогеры начали снимать короткие видео под песню, затем тренд подхватили иностранные тиктокеры. Они выкладывали ролики, как танцуют под "Мармеладного" и пытаются напеть "муа-муа" и "джага-джага". При этом некоторые решили добавить в контент "русский колорит" и наряжались в меховые шапки, шубы и жилетки, а также в спортивную одежду с лампасами.

Сама Катя Лель позитивно отреагировала на новый всплеск популярности, о чем рассказала в беседе с "Газетой.ru".





Катя Лель певица Круто! Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всем ее проявлении. Я счастлива, что я патриот своей страны. Это победа, российская победа.

Песни группы Serebro

Сразу несколько песен девичьего трио в свое время снискали популярность за рубежом. Хит Song #1, с которым группа заняла третье место на "Евровидении" в 2007 году, попал в чарты Швеции и Швейцарии. Спустя четыре года трек Mama Lover (в русской версии – "Мама Люба") добрался до шестого места в Италии и попал в чарты Испании и Бельгии.

В 2013 году группа выпустила легкую танцевальную композицию Mi Mi Mi. Песня вновь пришлась по вкусу европейским слушателям. По данным СМИ, в Нидерландах она попала на восьмое место чарта скачиваний. Хит также нашел поклонников и в Азии.