Юра Борисов вслед за "Золотым глобусом" может быть номинирован на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов получил престижную премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) за роль второго плана в фильме Шона Бейкера "Анора". Кроме того, эта работа сделала его номинантом на "Золотой глобус". Кому еще из наших артистов удалось покорить Голливуд, расскажет Москва 24.

Юра Борисов

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb

32-летнего уроженца Реутова называют новой звездой отечественного кинематографа. За его плечами почти семь десятков ролей в фильмах и сериалах.

Талант Юры Борисова признают и за рубежом. 8 декабря, в день своего рождения, артист получил первую международную награду за фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера: он удостоился статуэтки, как лучший актер второго плана, на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Сама же картина собрала в прокате более 25 миллионов долларов и получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Более того, фильму пророчат сразу несколько номинаций на "Оскар".

А 9 декабря стало известно, что Борисова за работу в "Аноре" номинировали на премию "Золотой глобус". При этом у него довольно сильные соперники: Эдвард Нортон с фильмом "Совершенный незнакомец", Дензел Вашингтон, сыгравший в "Гладиаторе 2", Гай Пирс, представляющий драму "Бруталист", Киран Калкин с "Настоящей болью" и Джереми Стронг, снявшийся в "Ученик. Восхождение Трампа".



По прогнозам изданий Variety и IndieWire, российский артист за роль в "Аноре" может стать номинантом на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". Имена претендентов станут известны 17 января 2025 года, а 97-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 2 марта.

Марк Эйдельштейн

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Именно по совету Юры Борисова 22-летний Марк Эйдельштейн попробовался на главную роль во все той же "Аноре". Сначала юный актер не хотел участвовать в кастинге, ведь переживал за свой английский. Но по настоянию старшего коллеги все же отправил видеопробы, и вскоре его утвердили. Зрители остались в восторге от игры Эйдельштейна и за внешнее сходство со звездой Голливуда прозвали его "русским Тимоти Шаламе".

Популярность Марка растет с каждым днем: актер активно снимается для обложек зарубежных глянцевых журналов и раздает интервью. А на церемонии вручения премии Gotham Awards 2024, которая прошла 2 декабря в Нью-Йорке, Эйдельштейн встретился с Тимоти Шаламе. 28-летний голливудский актер с радостью общался и позировал фотографам с русским "двойником", сообщало издание The Voice.

А 8 декабря издание The Variety сообщило, что актер из Нижнего Новгорода появится во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит". Марк стал первым, чье участие в съемках подтверждено. Он сыграет мистера Смита.

В первом сезоне главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. По сюжету их герои получили работу в шпионской организации и должны были притворяться парой, однако при выполнении задания между ними возникли чувства. Сериал снят по мотивам одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питом и Анджелиной Джоли.

Юлия Снигирь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Популярность уроженке Тульской области принес клип "До скорой встречи" группы "Звери" в 2005 году. За почти 20 лет актерской карьеры в России Юлия Снигирь успела сняться во многих рейтинговых проектах, среди которых "Великая", "Кровавая барыня", "Хороший человек".

Карьеру в Голливуде российская актриса начала с роли в пятой части франшизы "Крепкий орешек" в 2013 году. После этого Снигирь снялась в криминальном триллере "Отмороженные". А в 2020 году на экраны вышел сериал Паоло Соррентино "Новый папа", где Юлии досталась одна из самых драматичных ролей сезона. Ее партнерами по съемочной площадке тогда стали Джуд Лоу, Джон Малкович и Шэрон Стоун.

Юрий Колокольников

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер родился в Москве, но, когда ему было пять лет, родители развелись, и мать забрала его в Канаду. С десяти лет мальчик летал к отцу в столицу РФ и фактически жил на две страны, параллельно учился в российской и канадской школах.

В Москве Колокольников построил успешную артистическую карьеру. Еще во время учебы в Щукинском училище он снимался у мэтров советского кино – Петра Тодоровского и Владимира Меньшова. А за последние годы Колокольников сыграл в таких картинах, как "По щучьему велению", "Мастер и Маргарита" и "Серебряные коньки".

При этом 10 лет назад Колокольников стал единственным из российских актеров, кто получил роль в сериале HBO "Игра престолов". Юрий перевоплотился в предводителя одного из диких племен. Также в фильмографии артиста такие зарубежные картины, как "Хантер Киллер", "Телохранитель киллера" с Райаном Ренольдсом и Самюэлом Л. Джексоном в главных ролях, "Призрачная шестерка", "Довод" Кристофера Нолана и сериал "Американцы".

