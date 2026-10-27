Перелетную хохлатую чернеть можно увидеть в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перелетные хохлатые чернети, которые осенью направляются в теплые регионы, начнут останавливаться в Москве для отдыха уже в конце октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Есть и те, кто остается в столице на всю зиму. Для этого птицы выбирают незамерзающие водоемы", – рассказали в ведомстве.

После летней линьки самцы чернети постепенно приобретают характерное черно-белое оперение, а самки сохраняют преимущественно бурую окраску. Во время миграции птицы могут собираться в стаи и отдыхать на открытой воде, чтобы восстановить силы перед дальнейшим перелетом.

Основу рациона хохлатой чернети составляют моллюски, ракообразные и личинки водных насекомых, за которыми птицы ныряют на глубину нескольких метров. В департаменте посоветовали москвичам, увидев чернеть, наблюдать за ней с берега – не стоит приближаться к птице или пытаться ее накормить.

"Осенью чернети самостоятельно находят пищу, поэтому дополнительное кормление им не требуется. Не кормите хлебом. Такая пища не подходит птицам и может навредить их здоровью", – предупредили в департаменте.

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