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27 октября, 16:58

Шоу-бизнес

Звезды "Друзей" отказались участвовать в документальном фильме о Мэтью Перри

Фото: Getty Images/Contributor/Kevin P. Casey

Все актеры сериала "Друзья" отказались сниматься в документальном фильме о жизни и смерти Мэтью Перри. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на режиссера проекта Мэри Робертсон.

По ее словам, создатели фильма предлагали актерам принять участие в съемках, однако те отказались. Причины такого решения режиссер не уточнила.

"Мы знаем, что актеры сериала "Друзья" любят Мэттью и скорбят по нему. Мы обращались к ним с предложением об участии. Они решили не участвовать", – отметила Робертсон.

Трехчасовой фильм, получивший название The One About Matthew Perry, расскажет о жизни и смерти Перри. В него войдут интервью с членами семьи актера и другими людьми, причастными к созданию сериала. Кроме того, продюсер Уоррен Литтлфилд поделится воспоминаниями о том, как Перри проходил пробы на роль Чендлера Бинга.

Перри умер в конце октября 2023 года в Лос-Анджелесе: 54-летнего актера обнаружили мертвым в джакузи собственного дома. Сперва высказывались версии о сердечном приступе, но спустя полтора месяца экспертиза установила, что звезда "Друзей" умер вследствие острого действия кетамина. Перри потерял сознание и захлебнулся.

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что наркотики в дом Перри принесла актриса Брук Мюллер. Правоохранители допросили женщину и обыскали ее дом, изъяли компьютер и телефоны. По информации иностранных СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками. По мнению полицейских, именно они помогали актеру добыть и доставить психотропное вещество.

Весной 2026 года суд отправил за решетку личного помощника актера Кеннета Ивамасу, который ввел звезде последнюю дозу запрещенного вещества. Его приговорили к 3 годам и 5 месяцам и оштрафовал на 10 тысяч долларов. В зале он извинился перед родными Перри, сказав, что будет корить себя за случившееся до конца дней.

Также врача Сальвадора Пласенсию приговорили к 2,5 года тюрьмы. Посредника в покупке наркотика Эрика Флеминга приговорили к 2 годам, а еще одного врача Марка Чавеса – к 8 месяцам домашнего ареста.

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