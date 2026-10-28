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28 октября, 11:27

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Росреестр: самые короткие названия населенных пунктов в России – Ям и Яр

Названы самые короткие и длинные названия населенных пунктов России

Фото: 123RF.com/kaikups

Самые короткие названия населенных пунктов в России состоят из 2 букв, а самое длинное – из 54 символов, включая цифры и кавычки. Об этом сообщили в Росреестре.

По данным ведомства, в России насчитывается более 50 населенных пунктов с короткими названиями. Самые распространенные из них – Ям (встречается 12 раз, например, в Московской и Кировской областях) и Яр (11 населенных пунктов).

"Также существуют деревни и села с названиями Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. Длинные названия в РФ чаще всего встречаются у сельских населенных пунктов, их названия сформировались из описательных конструкций или составных частей", – цитирует ТАСС ведомство.

Самое длинное название у поселка Центральной усадьбы совхоза "40 лет Великого Октября" в Московской области – 52 символа, включая пробелы. Согласно данным Государственного каталога географических названий, самые короткие названия среди городов России состоят из трех символов.

Таких насчитывается 16: Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй, Уфа, Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа. Самое длинное название без пробелов, но с дефисом у села Кременчуг-Константиновское, которое находится в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что города Артем в Приморском крае, Екатеринбург и Батайск Ростовской области показали самый заметный прирост среднедушевых доходов среди российских городов за январь – сентябрь 2026 года. По оценкам авторов исследования, за девять месяцев доходы жителей этих трех городов увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку лидеров также вошли Благовещенск и Миасс, где показатель вырос на 20%, а также Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск – там прибавка составила 19%.

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