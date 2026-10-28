Мать брошенной в Самаре двухмесячной девочки задержали

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Мать двухмесячной девочки, которую оставили в коляске на улице в Самаре без присмотра, задержали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по области.

По данным ведомства, 23-летней девушке предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям 125 ("Оставление в опасности"), 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Следствие считает, что подозреваемая оставила ребенка из опасений для его жизни или здоровья. Также девушка, находясь в отделе полиции, применила насилие к представителю власти – инспектору отделения по делам несовершеннолетних 27 октября.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантки. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Младенца в коляске, оставленного рядом с мусорными контейнерами в Самаре, нашли прохожие 26 октября. Рядом не было родителей ребенка, однако в коляске лежали смесь, вода и подгузники. Девочку поместили в медицинское учреждение, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным СМИ, за день до инцидента мать ребенка уже оставляла девочку полицейским. Незадолго до того случая девушка употребляла алкоголь и кричала на дочь. Прохожая сделала ей замечание. Женщина с коляской в ответ на это заявила, что сбежала от сожителя из-за насилия и месяц назад ребенок уже попадал в реанимацию. От места в приюте она отказалась, а при прибытии полиции оставила им девочку и скрылась.

Адвокат Александр Матыцин, в свою очередь, отметил, что родителям младенца может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, такое наказание может последовать, если действия взрослых квалифицируют как покушение на убийство малолетнего по статьям 30 и 105 УК РФ. Для такой квалификации необходимо доказать сознательный умысел на убийство ребенка.

Матыцин также обратил внимание, что подгузники, оставленные в коляске, позволяют предположить, что взрослые надеялись на помощь прохожих. Адвокат уточнил, что по этой статье предусмотрено наказание до года лишения свободы.