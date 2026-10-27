РЕН ТВ: мать найденной на улице в Самаре девочки накануне уже оставляла ее полицейским

Фото: MAX/"Самара Новости"

Мать двухмесячной девочки, которую обнаружили в коляске без сопровождения взрослых на улице Физкультурной в Советском районе Самары, за день до инцидента уже оставляла ее полицейским. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, накануне прохожая заметила 23-летнюю девушку во дворе на улице Победы, которая употребляла алкоголь и кричала на дочь, требуя, чтобы она замолчала.

Женщина сделала замечание и вызвала полицию. Ожидая наряд, она пригласила мать с младенцем в квартиру. Там девочке поменяли подгузник и приготовили смесь. Мать ребенка рассказала, что сбежала от сожителя из-за насилия.

По ее словам, месяц назад дочь уже попадала в реанимацию. Прохожая договорилась о месте в приюте для женщины, но она отказалась туда ехать. Когда на место прибыли полицейские, мать оставила им ребенка и скрылась.

О том, что девочку обнаружили в коляске в Самаре, стало известно немногим ранее. В соцсетях появились сообщения о том, что прохожие нашли младенца в коляске рядом с мусорными контейнерами. В коляске, помимо ребенка, лежали смесь, вода и подгузники, а родителей рядом не было.

По данным МВД, ребенка в коляске нашли 26 октября. Жизни и здоровью девочки уже ничего не угрожает, ее поместили в медицинское учреждение. При этом сотрудники полиции установили личности родителей.