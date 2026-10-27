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27 октября, 09:13

Происшествия

Найденную на улице двухмесячную девочку в коляске в Самаре поместили в больницу

Фото: телеграм-канал Baza

Двухмесячную девочку, обнаруженную в коляске без сопровождения взрослых на улице Физкультурной в Советском районе Самары, поместили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что прохожие нашли младенца в коляске рядом с мусорными контейнерами. В коляске, помимо ребенка, лежали смесь, вода и подгузники, а родителей рядом не было.

По данным МВД, ребенка в коляске нашли местные жители 26 октября. Жизни и здоровью девочки уже ничего не угрожает, уточнили в региональном МВД. При этом сотрудники полиции установили личности родителей. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, добавили в пресс-службе.

До этого правоохранители установили личность женщины, которая оставила новорожденного сына у жилого дома в Зеленограде после выписки из роддома. Женщина 1999 года рождения рассказала, что родила мальчика 16 октября, а после выписки из родильного отделения оставила его около жилого дома, опасаясь, что ее бросит сожитель.

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