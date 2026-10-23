Жительницу Кировской области осудили на 15 лет за убийство двухмесячного сына

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Жительницу Кировской области приговорили к 15 годам колонии общего режима за убийство двухмесячного сына. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия и суда, в ночь на 1 июня 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка в одном из домов Котельнича. Она нанесла младенцу множественные удары рукой по голове, от полученных травм мальчик скончался на месте.

После этого женщина вместе с сожителем отправилась в поселок Ленинская Искра, где спрятала тело ребенка в хозяйственной постройке заброшенного дома. Суд признал женщину виновной в убийстве малолетнего по статье 105 УК РФ и назначил ей 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в Новосибирске к двум годам тюрьмы приговорили местную жительницу, которая бросила новорожденную дочь в пакете на неотапливаемой веранде. Установлено, что в феврале 26-летняя женщина родила дома, после чего переложила младенца в пластиковый пакет и оставила в холоде, девочка не выжила.

Роженица не обратилась за медпомощью и скрыла от семьи рождение дочери. Суд признал ее виновной по статье 106 УК РФ, однако вину она не признала, заявив, что считала ребенка мертворожденным.