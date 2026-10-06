Жительницу Новосибирска, заморозившую новорожденную дочь, приговорили к 2 годам тюрьмы

Фото: vk.ru/"Суды общей юрисдикции Новосибирской области"

Жительницу Новосибирска, которая бросила новорожденную дочь в пакете на неотапливаемой веранде, приговорили к 2 годам тюрьмы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прокуратуру области.

Установлено, что в феврале этого года 26-летняя женщина родила ребенка дома. Сразу после этого она переложила младенца в пластиковый пакет и оставила в холоде. Девочка не выжила.

По данным прокуратуры, фигурантка не обратилась за медицинской помощью и скрыла от семьи рождение дочери. Женщину признали виновной по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов").

Она не признала вину и заявила, что считала ребенка мертворожденным.

Ранее в Москве 44-летнего мужчину, пытавшегося убить жену и сына, приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. Установлено, что он, будучи в нетрезвом состоянии, в квартире дома в Линейном проезде поссорился с женой и сыном-подростком, после чего взял на кухне нож и напал на них.

Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.