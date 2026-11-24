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В 2026 году суды Москвы 18 раз привлекли к ответственности ООО "Рободоставка", дочернюю структуру "Яндекса", за нарушения роботами-доставщиками правил профилактики терактов. Об этом говорится в материалах судебных заседаний, передает ТАСС.

Сумма штрафов составила не менее 650 тысяч рублей. В одном из постановлений компанию признали виновной по статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Статья предусматривает ответственность за нарушение решений органа, созданного по поручению президента для координации деятельности по профилактике терроризма.

Причиной стали систематические нарушения правил стоянки: роботы больше 20 минут оставались вне места, отведенного им по итогам заседания Антитеррористической комиссии Москвы. Представитель компании вину признал, однако просил прекратить дела, ссылаясь на малозначительность нарушения. Суд ему отказал.

Ранее приставы временно закрыли крупнейший в Екатеринбурге торгово-развлекательный центр "Гринвич" из-за угрозы для посетителей. Решение принял Ленинский районный суд по иску прокуратуры. Причиной стали выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Из-за этого входные двери ТЦ временно опечатали.

