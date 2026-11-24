Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Выпускники школ могут подать заявление на участие в ЕГЭ-2027 через портал "Госуслуги" до 1 февраля. Выбрать предметы для сдачи экзамена можно в электронном сервисе, сообщили в Рособрнадзоре.

Сервис запустили в прошлом году в рамках пилотного проекта в 20 регионах. В 2026 году он доступен уже в 53 регионах.

Подать заявление могут выпускники текущего года, экстерны, выпускники прошлых лет, студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в этом учебном году. Оформить заявку может как сам участник экзамена, так и его родитель или законный представитель.

Основной период сдачи экзаменов в 2027 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Ранее стало известно, что на портале "Госуслуги" появится бесплатный ресурс с заданиями и видеолекциями для подготовки к ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что навигатором смогут воспользоваться все выпускники. Также ведомство планирует представить модели экзаменов 2028 года для общественного обсуждения, чтобы школьники и учителя могли заранее ознакомиться с изменениями.

