Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше 5,9 миллиона поездок совершили москвичи на транспорте сервиса "Велобайк" в период с апреля по ноябрь – на 44% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, поездки с транспортной целью составили 85% от общего числа: велосипеды и электроскутеры горожане используют не только для прогулок, но и для ежедневных маршрутов. Всего сервисом пользуются 470 тысяч человек.

Поездки пришлись на 14-й сезон городского проката. В 2026 году в сервисе появились быстрый старт по карте "Тройка", авторизация через Mos ID и собственная программа лояльности.

Всего "Велобайк" предлагал для аренды 9 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи электроскутеров, 200 механических и 50 детских велосипедов.

Чаще всего сервисом пользовались в районе Хамовники – там совершено 183 тысячи поездок. В наиболее популярный день проката москвичи арендовали транспорт свыше 48 тысяч раз.

Ранее стало известно, что больше всего поездок на транспорте "Велобайка" совершили в Центральном административном округе – 946 тысяч. Также в тройку лидеров вошли северо-восток и юг Москвы – 813 тысяч и 701 тысяча поездок соответственно.