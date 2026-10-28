ЦАО стал лидером по числу поездок в сервисе проката "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центральный административный округ возглавил рейтинг округов столицы по числу поездок в сервисе городского проката "Велобайк". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

С начала сезона пользователи совершили в ЦАО 946 тысяч поездок. Наиболее активным районом стали Хамовники с 183 тысячами поездок.

На второй строчке по округам расположился Северо-Восточный административный округ – на него пришлось 813 тысяч поездок. Замыкает тройку лидеров юг Москвы – 701 тысяча поездок.

По словам Ликсутова, сервис городского проката успешно внедряется в транспортную систему мегаполиса. В текущем сезоне пользователи совершили свыше 5,5 миллиона поездок.

Ранее сервис "Велобайк" представил программу лояльности. Теперь горожане могут приглашать друзей и экономить на поездках, получая баллы за каждого приведенного знакомого. Функция доступна в последней версии мобильного приложения.

