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07 октября, 14:12

Транспорт

Программа лояльности появилась в сервисе "Велобайк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В сервисе проката велосипедов и электроскутеров "Велобайк" появилась программа лояльности. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Новая опция позволяет пользователям экономить на поездках и приглашать друзей. Согласно условиям программы, приглашенный пользователь получает две поездки по сниженной стоимости, а владелец промокода – 100 бонусных баллов после первой поездки друга.

Предложение действует для новых пользователей "Велобайка". Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить мобильное приложение до последней версии. Подробные условия участия опубликованы на сайте сервиса.

Ранее "Велобайк" открыл сезон зимнего хранения велосипедов. Сервис позволяет москвичам хранить двухколесный транспорт на складе до 30 апреля 2027 года. Велосипеды не только хранятся на складах, но и возвращаются владельцам в идеальном состоянии – перед передачей специалисты моют их и подкачивают колеса.

Сдать транспорт можно самостоятельно или обратиться к сотрудникам сервиса. Они могут забрать его прямо из дома, а после привезти обратно.

Москвичи сдали на зимнее хранение более тысячи велосипедов

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