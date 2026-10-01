Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

"Велобайк" открыл сезон зимнего хранения велосипедов. Сервис позволяет москвичам хранить двухколесный транспорт на складе до 30 апреля 2027 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Велосипеды не только хранятся на складах, но и возвращаются владельцам в идеальном состоянии – перед передачей специалисты моют их и подкачивают колеса. При этом сдать транспорт можно самостоятельно или обратиться к сотрудникам сервиса. Они могут забрать его прямо из дома, а после привезти обратно.

Подать заявку и узнать дополнительную информацию горожане могут на сайте велопроката. Как напомнил заммэра Максим Ликсутов, возможность отдать велосипеды на хранение впервые появилась в 2024 году. На складе они находятся в сохранности.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что оставлять велосипеды, коляски и самокаты в коридорах, тамбурах, лифтовых холлах и на лестничных площадках запрещено. Даже если они никому не мешают, юридически предметы находятся на эвакуационном пути, что нарушает закон.

