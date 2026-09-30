В Минтрансе РФ заявили, что курьеры на электровелосипедах не должны ездить по тротуарам

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Мощные и тяжелые электровелосипеды, на которых ездят курьеры, не предназначены для движения по тротуарам, заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко на выступлении в Совете Федерации.

"Мы не считаем средствами индивидуальной мобильности вот эти огромные курьерские электросамокаты и электровелосипеды, они <...> должны ездить по проезжей части", – сказал Чередниченко.

Он уточнил, что речь идет о транспортных средствах массой более 35 килограммов. Такие велосипеды должны передвигаться исключительно по обочинам и проезжей части, однако из-за пробелов в нормативно-правовой базе продолжают выезжать на тротуары, отметил Чередниченко.

Ранее в России предложили ввести права для водителей электровелосипедов. При этом речь идет о велосипедах с мощностью двигателя более 0,25 киловатта, которые хотят приравнять к мопедам. Отмечалось, что изменения могут затронуть курьеров, которые используют электровелосипеды в работе.